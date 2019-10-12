İzmir’de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçi iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü ilçeye bağlı Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Şuayb Akkoç, yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin inşaatında, iskele üzerinde çalışırken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. İskeleden düşen işçinin yardımına koşan arkadaşları, vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumda bulunan Akkoç, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şuayb Akkoç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akkoç’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

