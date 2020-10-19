HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

İzmir’de inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçede muhtelif tarihlerde çeşitli inşaatlardan malzeme hırsızlığı olaylarının gerçekleşmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğine ekipler çalışma başlattı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede muhtelif tarihlerde çeşitli inşaatlardan malzeme hırsızlığı olaylarının gerçekleşmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğine ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmaları ve kameraları incelemesi üzerine şahısların kimlikleri tespit edildi. Kimliği ve adresleri tespit edilen M.Y. (23) S.Y. (19), A.Ç. (18) isimli şüpheliler, Buca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı
Faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları
Canlı yayında saldırı anı!
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
Şanlıurfa’da ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.