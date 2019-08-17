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İzmir'de intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bunalıma giren A.E.

İzmir'de intihar girişimi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bunalıma giren A.E. (29), 10 metre yükseklikteki köprüye çıkıp, demirliklere tutunarak kendisini sarkıttı. A.E. olayı görenler tarafından çekilerek tekrar köprüye çıkarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. ​Bunalımda olduğunu iddia eden A.E., yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüye çıktı.A.E. bir süre sonra elleriyle köprü demirini tutup, kendisini boşluğa sarkıttı. Olayı gören çevredekilerden bazıları boşlukta salınan A.E.'nin yanına geldi. Çevredekilerden bazıları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi bazıları da A.E.'nin elinden tutup yukarı çekmeye çalıştı. Yardıma gelen birkaç kişi sayesinde, A.E. itfaiye ve sağlık ekipleri gelmeden yukarı çekilerek köprüye çıkarıldı. Olay yerine gelen polis, A.E.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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