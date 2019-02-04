İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - Torbalı ilçesinde iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin davada maktulün tutuklu eşi, iki oğlu ve arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan maktulün eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G, müştekiler, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Mehmet Hadi Öğüt, savunmasını yazılı olarak vermek istediğini anlatarak, "Babam ile annemin arasına girip, Batuhan gibi cesaret gösterebilseydim belki bu olay olmayacaktı. Tek hatam babamın öldüğünü fark edince polisi aramak yerine C.G'yi aramaktı. Sadece Batuhan'ı korumak istedim. Bu olayların önüne geçemediğim için çok pişmanım, özgürlüğümüzü kaybettik. Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey." şeklinde savunma yaptı.

Öznur Öğüt ise olayın ardından eşini kaybettiğini, 2 çocuğuyla cezaevine girdiğini, kendisinin bir suçunun olmadığını, çocuklarının bu halde görmesinin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Eşinin ailesinin, kendisinin ve çocuklarının yaşadığı sıkıntıları bildiğini ancak eşinden korktuklarından müdahale edemediklerini savunan Öznur Öğüt, "Bizden şikayetçi olmalarının tek nedeni de eşimden kalan mal varlığıdır." iddiasında bulundu.