İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, maktulün eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan, maktulün çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık maktulün eşi Öznur Öğüt, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık C.G. ise duruşmaya katılmadı.
İddia makamı, esasa yönelik mütalaasını vermek için süre istedi.
Bunun üzerine söz alan sanık Batuhan Ata Öğüt'ün avukatı Burçin Tolunay, mütalaanın bu duruşmada verilmesini istedi.
- "Annemi kurtarmak için müdahale ettik"
Sanık Mehmet Hadi Öğüt, babasının annesine şiddet uygulaması nedeniyle burada olduklarını savunarak, "Maddi olarak iyi olmak, iyi baba olmak anlamına gelmiyor. Bir çocuk olarak babamın gözüne girebilmek için çok uğraştım." dedi.
Batuhan Ata Öğüt de "O gün babam annemin boynundan tuttu. Annemin ayaklarının yerden kesildiğini görünce kendimi kaybettim. Annem öldü sandım. Annemi kurtarmak için müdahale ettik ama sonuçta babam öldü." beyanında bulundu.
Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını isteyen Öznur Öğüt ise eşinin vücudunda sigara söndürdüğünü ve halen o izlerin olduğunu öne sürdü.
İddia makamına esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün tutukluluk halinin devamına, Öznur Öğüt'ün adli kontrol şartlarının kaldırılması yönündeki talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.
- Olay
İzmir'in Torbalı ilçesinde geçen yıl 15 Nisan'da iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt (45), oğulları Batuhan Ata Öğüt (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) ile onların arkadaşı C.G. (37) tutuklanmıştı. C.G, daha sonra tahliye edilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öldürülen iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Öznur Öğüt de 13 Mart'taki duruşmada tahliye edilmişti.
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