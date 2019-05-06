İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, maktulün eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan, maktulün çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık maktulün eşi Öznur Öğüt, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık C.G. ise duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, esasa yönelik mütalaasını vermek için süre istedi.

Bunun üzerine söz alan sanık Batuhan Ata Öğüt'ün avukatı Burçin Tolunay, mütalaanın bu duruşmada verilmesini istedi.

- "Annemi kurtarmak için müdahale ettik"

Sanık Mehmet Hadi Öğüt, babasının annesine şiddet uygulaması nedeniyle burada olduklarını savunarak, "Maddi olarak iyi olmak, iyi baba olmak anlamına gelmiyor. Bir çocuk olarak babamın gözüne girebilmek için çok uğraştım." dedi.

Batuhan Ata Öğüt de "O gün babam annemin boynundan tuttu. Annemin ayaklarının yerden kesildiğini görünce kendimi kaybettim. Annem öldü sandım. Annemi kurtarmak için müdahale ettik ama sonuçta babam öldü." beyanında bulundu.