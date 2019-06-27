İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, maktulün eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan, maktulün çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar maktulün eşi Öznur Öğüt, C.G, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Batuhan Ata Öğüt, olaydan duyduğu pişmanlığını dile getirerek, "Keşke böyle olmasaydı." şeklinde savunma yaptı.

Mehmet Hadi Öğüt, o geceyi yaşayan biri olarak önceki duruşmalarda her şeyi anlattığını, ilk gün verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek, "Baba katili olarak yargılanıyorum. O gece babama dokunmadım bile." beyanında bulundu.

Çocuklarının bir suçu olmadığını ifade eden Öznur Öğüt, yıllarca kocasından eziyet gördüğünü, şimdi ise çocuklarının eziyet çektiğini anlatarak evlatlarının tahliye edilmesini istedi.