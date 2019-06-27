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İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Maktulün eşi ve 2 oğlu ile onların arkadaşının yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün öldürülmesine ilişkin, maktulün eşi ve iki oğlu ile onların arkadaşının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan, maktulün çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar maktulün eşi Öznur Öğüt, C.G, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Batuhan Ata Öğüt, olaydan duyduğu pişmanlığını dile getirerek, "Keşke böyle olmasaydı." şeklinde savunma yaptı.

Mehmet Hadi Öğüt, o geceyi yaşayan biri olarak önceki duruşmalarda her şeyi anlattığını, ilk gün verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek, "Baba katili olarak yargılanıyorum. O gece babama dokunmadım bile." beyanında bulundu.

Çocuklarının bir suçu olmadığını ifade eden Öznur Öğüt, yıllarca kocasından eziyet gördüğünü, şimdi ise çocuklarının eziyet çektiğini anlatarak evlatlarının tahliye edilmesini istedi.

Tutuklu sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçen yıl 15 Nisan'da iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt (45), oğulları Batuhan Ata Öğüt (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) ile onların arkadaşı C.G. (37) tutuklanmıştı. C.G, daha sonra tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öldürülen iş adamının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt'ün "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, C.G'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öznur Öğüt de 13 Mart'taki duruşmada tahliye edilmişti.

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