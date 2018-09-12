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İzmir'de iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 22:29 | Son Güncelleme

Beton mikserinin içerisinde sıkışan genç yaşamını yitirdi, mikser operatörü gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, beton mikserin içinde temizlik yapan işçi makinenin bir anda çalışması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinova Mahallesi'nde bir beton şirketinin şantiyesinde çalışan Rıdvan Can (19), beton mikserinin içinde temizlik yaptığı sırada, makine bir anda çalıştı.

Can'ın makinenin içinde sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Can'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, şantiyede çalışan bazı işçilerin ifadeleri doğrultusunda makine operatörü A.S'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bayındır iş kazası ölüm

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