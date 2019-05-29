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İzmir'de iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 02:41 | Son Güncelleme

İzmir'de iş kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'nde bir tamirci dükkanında çalışan Murat Çapacı (22), iş yerine gelen arızalı bir kepçenin lastiğini tamir etmek üzere kepçenin altına girdi.

Aracın lastiğini tamir ettiği sırada askıda olan kepçe Çapacı’nın üzerine düştü.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çapacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çapacı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası işçi tamir

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