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İzmir'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

İzmir'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir petrokimya tesisinde işçilerin üzerine demir düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, vinç ile malzeme taşıyan işçilerin üzerine demir parçası düştü.

Kazada, işçiler Nihat Abaylı, Bülent Gönül ve Hünkar Gönül yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nihat Abaylı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerin taşeron şirket çalışanı olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aliağa iş kazası Kaza

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