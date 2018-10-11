İzmir'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir petrokimya tesisinde işçilerin üzerine demir düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, vinç ile malzeme taşıyan işçilerin üzerine demir parçası düştü.
Kazada, işçiler Nihat Abaylı, Bülent Gönül ve Hünkar Gönül yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nihat Abaylı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşçilerin taşeron şirket çalışanı olduğu belirtildi.
Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!
Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum