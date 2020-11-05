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İzmir’de iş makinesi yüklü tır köprüde sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 21:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde iş makinesi yüklü tır, altından geçmek istediği köprüde sıkıştı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde iş makinesi yüklü tır, altından geçmek istediği köprüde sıkıştı. Kaza nedeniyle trafikte bir süreliğine aksamalar meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir karayolunun Petkim Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan ve iş makinesi taşıyan 35 AH 1387 plakalı tır, altından geçmek istediği köprüye sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tırı kurtarma çalışmaları devam ederken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri diğer araçların emniyetli bir şekilde yollarına devam etmeleri için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar esnasında trafikte bir süreliğine yoğunluk yaşanırken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

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