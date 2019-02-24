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İzmir'de iş yeri deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 02:25 | Son Güncelleme

İzmir'de iş yeri deposunda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine ait depoda çıkan yangında kağıt malzemeler kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Semti Liman C kapısı karşısındaki bir iş yerinin deposundan alevlerin yükseldiğini görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Depodaki kağıt havlu ve peçetelerin tutuşmasıyla hızla yayılan alevler depoyu sardı.

Çok sayıda itfaiyecinin içeride biriken duman nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmasında AKS 110 ekiplerince balyoz ve demir kesme makineleriyle duvarlarda delikler açılarak içeride biriken duman tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, depodaki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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depo itfaiye kağıt havlu yangın

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