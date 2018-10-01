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İzmir'de iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 06:16 | Son Güncelleme

İzmir'de iş yeri yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

Yaylacık Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde Abdülkadir Yılmaz'a ait züccaciye dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İş yerinin bulunduğu apartmandaki kişiler dumandan etkinlendi. Çevre iki dükkanda da hasar oluştu.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

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Iş Yeri izmir yangın

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