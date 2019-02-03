İzmir'de iş yerinde yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın altında bulunan halı yıkamacıda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina yoğun duman altında kaldı.
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, binayı boşalttı. İtfaiye ekiplerini, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Dumandan etkilenen Emine Damar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.
Binanın 3'üncü katında oturan Hamza Alkan, uyuduğu sırada yangının başladığını, zillerinin çalınması üzerine yangından haberdar olduğunu belirterek, "Araba dükkanın önündeydi. Onu çekmek için aşağı indim. Ateş, duman hepsi birbirine karışmıştı. Arabamı çektim, daha sonra eve çıkayım dedim, duman çok fazlaydı çıkamadım. Eşim ve kızım da benden sonra dışarıya çıktılar." dedi.
Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken binanın dış cephesi isle kaplandı.
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!
Maduro'dan flaş seçim açıklaması!
Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum