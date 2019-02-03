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İzmir'de iş yerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

İzmir'de iş yerinde yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın altında bulunan halı yıkamacıda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina yoğun duman altında kaldı.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, binayı boşalttı. İtfaiye ekiplerini, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen Emine Damar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Binanın 3'üncü katında oturan Hamza Alkan, uyuduğu sırada yangının başladığını, zillerinin çalınması üzerine yangından haberdar olduğunu belirterek, "Araba dükkanın önündeydi. Onu çekmek için aşağı indim. Ateş, duman hepsi birbirine karışmıştı. Arabamı çektim, daha sonra eve çıkayım dedim, duman çok fazlaydı çıkamadım. Eşim ve kızım da benden sonra dışarıya çıktılar." dedi.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken binanın dış cephesi isle kaplandı.

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halı yıkama izmir yangın

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