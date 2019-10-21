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İzmir'de iş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 19:11 | Son Güncelleme

İzmir'de iş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan iş yerine kalabalık grubun taş ve sopalarla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde ev yemekleri yapan işletmeye henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yeri sahipleri Sedat ve Cevriye A. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kamera kayıtlarında saldırı anı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gaziemir izmir Kafeterya saldırı

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