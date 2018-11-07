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İzmir'de işçi eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:55 | Son Güncelleme

Çiğli ilçesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle çalıştıkları fabrikadan çıkarıldığı ileri sürülen arkadaşları için eylem yapan 63 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle çalıştıkları fabrikadan çıkarıldığı öne sürülen arkadaşları için izinsiz eylem düzenleyen 63 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasında 7 personelin sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia eden işçiler eylem yaptı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikası üyesi olan işçilerin ilişkilerinin kesilmesi üzerine arkadaşları çalıştıkları fabrikadan mesai bitiminde çıkmak istemedi.

Gıda-İş Sendikası üyesi bir grup da fabrika önüne gelerek, işçilere destek verdi.

Fabrika önünde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, işçileri dağılması konusunda uyardı.

Uyarıları dikkate almayan gruptan 11'i kadın 63 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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