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İzmir'de işçi servisiyle belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

İzmir'de işçi servisiyle belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsle belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçileri taşıyan Sefa Altındağ idaresindeki 35 S 01163 plakalı servis minibüsüyle, Organize Sanayi Bölgesi-Bostanlı İskelesi seferini yapan Kadir Tamay idaresindeki 35 UE 833 plakalı belediye otobüsü, 10032 Sokak ile 10033 Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi. Kazada, minibüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

Yaralılardan Ferdi Temel, Kemal Süzüoğlu ve Mustafa Arslan ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoför Altındağ ile minibüsteki 6 kişi de çevredeki araçlarla aynı hastaneye gitti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Belediye otobüsü Kaza servis yaralı

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