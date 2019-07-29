İzmir'de Işılay Saygın için tören

Taylan YILDIRIM- Mustafa KÖPRÜLÜ- Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)- İZMİR'de, akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren eski bakanlardan Işılay Saygın (72) için ilk olarak devlet töreni yapıldı. Siyasi parti temsilcileri, eski bakanlar ve sevenlerinin katıldığı törende, Işılay Saygın'ın hizmetleri anlatıldı. Geçmişte Buca Belediye Başkanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, 5 dönem İzmir milletvekilliği yapan Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için geçen 28 Haziran'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım servisine alınan ve Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç gözetiminde tedavisi süren Işılay Saygın, geçen 27 Temmuz'da, gece yaşamını yitirdi. Vefatından sonra, İzmir'in Buca ilçesindeki evinin yanında bulunan, kendi ismini taşıyan gençlik merkezinde yakınlarının taziyeleri kabul ettiği Işılay Saygın için bugün ilk olarak devlet töreni düzenlendi. Işılay Saygın'ın Türk bayrağına sarılı, üzerinde başörtü bulunan tabutu, tören için Konak Meydanı'na getirildi. Polis merasim mangasının omuzlarında getirilen Işılay Saygın için, ağabeyleri Metin Saygın, Işık Saygın'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski bakanlar Vecdi Gönül, Hakan Tartan, Oktay Vural, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il yöneticileri, görevdeki ve emekli olan bürokratlar, eski başbakan Binali Yıldırım'ının Başdanışmanı Ömer Sertbaş ile sevenleri bir araya geldi. Saygı duruşundan sonra Işılay Saygın yakından tanıyan gazeteci Tayfur Göçmenoğlu, arkadaşı Güler Bulsu, Saygın'ı anlattı. Meydana konulan anı defterine Işılay Saygın için vatandaşlar düşüncelerini yazdı. Yine okul arkadaşları da üzerinde 'Ölüm sana yakışmadı, gönüllerimizdesin' yazılı çelenk gönderdi. Devlet töreninden sonra ise Işılay Saygın'ın tabutu bir kez daha tören mangası tarafından omuzlara alındı, ardından selamlamayla, cenaze namazı için Buca'daki Muradiye Camisi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. TÖRENE GELENLER HİZMETLERİNİ ANLATTI Resmi törende hazır bulunan deneyimli siyasetçiler de Işılay Saygın'ı ve hizmetlerini anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir açısından önemli bir kayıp. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, bakanlığı dönemlerinde vatandaşa direk temas eden, hizmetler yapan birisiydi. Sahada yaptığımız gezilerde bizler de bunları gördük, hissettik şehrimize yaptığı katkıları. İnşallah orada yaptığı bu hizmetlerin ecrini Rabbim bol bol nasip etsin" dedi. Eski bakanlardan Oktay Vural, "Ben 1999 yılında milletvekili oldum. O zaman İzmir'in her köyüne ulaşmaya gayret ettim. Gittiğim her yerde Işılay Hanım vardı. Onun hizmetleri anlatılıyordu. Milletvekili olarak hep onu örnek edindim. Güzel hizmetleriyle ona ulaşılabilirliğiyle örnek bir siyasetçiydi. Ayaklarını kullanan siyasetçiydi, masa başında duran siyasetçi değildi. Siyasetçi için en önemli şey yaptıklarından dolayı kendine Allah razı olsun denilmesidir" diye konuştu. Yine eski bakanlardan Hakan Tartan ise "40 yıllık ablamdı. Türk siyasetinde hakikaten yeri doldurulmaz bir isimdi. Halkın yanında olurdu, sorunlarını tespit ederdi, onları çözerdi. Kadın hakları, çevre hakları konusunda yaptıkları unutulmaz" dedi.

