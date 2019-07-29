İzmir'de Işılay Saygın için tören (3) TOPRAĞA VERİLDİ

CENAZE BUCA BELEDİYESİ ÖNÜNE GETİRİLDİ

İzmir'de akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Işılay Saygın'ın cenazesi, Konak Meydanı'ndaki devlet töreninden sonra, 1973 - 1980 yılları arasında başkanlık yaptığı Buca Belediyesi'nin önüne getirildi. Cenazeyi, CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personeli karşıladı. Burada cenaze aracına kırmızı karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

ANNE VE BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Işılay Saygın'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Buca ilçesindeki evinin yakınında bulunan Muradiye Camisi'ne götürüldü. Cami avlusunda, Saygın'ın ağabeyleri Metin Saygın ve Işık Saygın'ın yanı sıra diğer yakınları taziyeleri kabul etti, tabutunun başında gözyaşı dökültü. Aileyi acı günlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, eski bakanlar Vecdi Gönül, Hakan Tartan, Oktay Vural, İstemihan Talay, İmren Aykut, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il yöneticileri, görevdeki ve emekli olan bürokratlar, yalnız bırakmadı. Işılay Saygın, öğlende kılınan cenaze namazının ardından, Buca Eski Mezarlık'ta annesi Fatma Saygın ile babası Osman Nuri Saygın'ın yanında toprağa verildi.

