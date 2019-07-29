HABER

İzmir'de Işılay Saygın için tören (3) TOPRAĞA VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

  CENAZE BUCA BELEDİYESİ ÖNÜNE GETİRİLDİ İzmir'de akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Işılay Saygın'ın cenazesi, Konak Meydanı'ndaki devlet töreninden sonra, 1973 - 1980 yılları arasında başkanlık yaptığı Buca Belediyesi'nin önüne getirildi.

CENAZE BUCA BELEDİYESİ ÖNÜNE GETİRİLDİ

İzmir'de akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Işılay Saygın'ın cenazesi, Konak Meydanı'ndaki devlet töreninden sonra, 1973 - 1980 yılları arasında başkanlık yaptığı Buca Belediyesi'nin önüne getirildi. Cenazeyi, CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personeli karşıladı. Burada cenaze aracına kırmızı karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

ANNE VE BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Işılay Saygın'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Buca ilçesindeki evinin yakınında bulunan Muradiye Camisi'ne götürüldü. Cami avlusunda, Saygın'ın ağabeyleri Metin Saygın ve Işık Saygın'ın yanı sıra diğer yakınları taziyeleri kabul etti, tabutunun başında gözyaşı dökültü. Aileyi acı günlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, eski bakanlar Vecdi Gönül, Hakan Tartan, Oktay Vural, İstemihan Talay, İmren Aykut, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il yöneticileri, görevdeki ve emekli olan bürokratlar, yalnız bırakmadı. Işılay Saygın, öğlende kılınan cenaze namazının ardından, Buca Eski Mezarlık'ta annesi Fatma Saygın ile babası Osman Nuri Saygın'ın yanında toprağa verildi.

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
Bin yıllık gelenekler değişikliğe uğruyorBin yıllık gelenekler değişikliğe uğruyor
'Süper kahraman Mehmet' iki kardeşine can oldu'Süper kahraman Mehmet' iki kardeşine can oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.