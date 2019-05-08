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İzmir'de, İstanbul seçimleri protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

İZMİR’de, Emek ve Demokrasi Güçleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesine yönelik kararını protesto etti.

İzmir'de, İstanbul seçimleri protestosu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, Emek ve Demokrasi Güçleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesine yönelik kararını protesto etti.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri’ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan, Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi yaklaşık 70 kişi, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararını protesto etti. 'Karanlığa teslim olmayacağız', 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Her şey çok güzel olacak' sloganları atan grup adına basın açıklamasını, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı okudu. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin bu karar ile kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullandığını söyleyen Çamlı, "Evrensel hukuku ve halkın iradesini ayaklar altına alan bu karar, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir araç olarak kullanıldığını, talimatla çalışan bir yapı haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizde giderek derinleşen ekonomik krize bizzat ülkeyi yönetenler tarafından yönetimde meşruiyet krizi eklenmiştir" dedi.
Seçim kurullarının oluşumunda bir hata varsa sorumlusunun ve hesap vermesi gerekenin YSK olduğunu ifade eden Çamlı, şunları söyledi:
"Aynı seçimde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan çıkan üç oyun geçerli, sadece iktidar partisinin kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar verenler, sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimini yeniletenler adamına göre hukuk anlayışının temsilcileri olmuşlardır. Bunların hiçbiri onları kurtaramayacak. Halkın seçme ve seçilme hakkını cebren ve hile ile ortadan kaldıranların demokrasilerde yeri olmayacak."
Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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İzmir'de, İstanbul seçimleri protestosuİzmir'de, İstanbul seçimleri protestosuİzmir'de, İstanbul seçimleri protestosuİzmir'de, İstanbul seçimleri protestosu

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