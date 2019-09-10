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İzmir'de, istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 19:58 | Son Güncelleme

  İzmir'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 sokakta bulunan, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, yandaki binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Göçüğün oluşturduğu çukura, park halindeki bir de minibüs düştü. Yolun altından geçen su borusunda da patlak meydana geldi.

Olayı görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise göçüğün olduğu bölgeyi kontrol etti. Yapılan ilk kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Göçüğün nasıl oluştuğu araştırılırken, incelemeler sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden vatandaşladın cep telefonuyla çektiği görüntüler

Haber: Davut CAN - İbrahim DANIŞ - Kamera: İZMİR, (DHA)

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