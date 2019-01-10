HABER

İzmir'de itfaiye amfibi araçla yardıma koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışının olduğu kesimlerde mahsur kalanların yardımına 8 tekerlekli amfibi araçla koşuyor.

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışının olduğu kesimlerde mahsur kalanların yardımına 8 tekerlekli amfibi araçla koşuyor. Zaman zaman kar yağışının etkili olduğu Ödemiş'te hazır bekletilen araç, ayrıca derin sulardan ve göllerden de hızla geçebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hem karada hem de suda gidebilen 8 tekerlekli aracı ile İzmir'de yoğun kar yağışının etkili olduğu kesimlerde mahsur kalanlara da yardım ediliyor. Karada en zorlu engelleri aşarken gerektiğinde yüksek hızlara ulaşabilen, derin suları ve gölleri geçebilen amfibi araç, kışın en soğuk günlerinde Ödemiş'te hazır bekletiliyor. Özellikle doğada kaybolanların aranmasında zamana karşı yarış veren arama kurtarma ekipleri, arazi aracıyla hareket kabiliyetlerini artırıyor. Araçta olası sağlık sorununa karşı sedye de bulunuyor.

HAFİF AMA ÇOK GÜÇLÜ

Moloz, bataklık ve kar da dahil olmak üzere, yumuşak ve zor zeminleri geçmek için özel tasarlanan araç, 8x8 çeker ve güçlü, fakat hafif yapısı sayesinde düşük yer basıncı ve tutuş sağlıyor. Aracın devrilme olasılığının ATV'lere göre 4 kat daha az olduğu belirtildi. Aracın aynı zamanda diğer araçların geçemediği yamaç, rampa ve engelleri kolaylıkla geçebildiği öğrenildi.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Pegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde 2'nci başvuru dönemi başladıPegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde 2'nci başvuru dönemi başladı
İzmir'de itfaiye amfibi araçla yardıma koşuyorİzmir'de itfaiye amfibi araçla yardıma koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite bağış lazım

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite...

Polisi isyan ettiren görüntü: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

Polis isyan etti: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

PKK en kanlı eylemini İzmir'de yapacaktı!

PKK en kanlı eylemini İzmir'de yapacaktı!

Onlar kışı özel villalarında, soba başında geçiriyorlar

Onlar kışı özel villalarında, soba başında geçiriyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.