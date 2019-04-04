İzmir’de itirazlar İl Seçim Kurulu’na taşındı

İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının az olduğu ilçelere yapılan itirazlar İl Seçim Kurulu’na taşındı. Kemalpaşa, Tire, Beydağ, Gaziemir, Menemen gibi ilçelerde sürecin devam ettiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ömer Az, “Sonuç değişsin ya da değişmesin. Tek amacımız vatandaşımızın bir oyu bile zayi olmasın” dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına İzmir’de de itirazlar geldi. İzmir’de AK Parti’ye geçen Bergama’da CHP sonuçlara itiraz ederken, AK Parti ise Kemalpaşa, Tire, Gaziemir, Beydağ, Buca’da sandıklara yönelik itiraz etti. Buca’daki itirazlar AK Parti’ye bir meclis üyesi daha kazandırırken, AK Parti’nin kazandığı Bergama’da yapılan itirazlar sonucu oyların tekrar sayılmasıyla fark 277’den 531’e çıktı. Diğer ilçelerde ise süreç devam ediyor.

“İtirazlarımızı İl Seçim Kurulu’na taşıdık”

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Az, “Bazı ilçelerde yaptığımız itirazlar, herhangi bir hukuki dayanak olmadan reddediliyor. Biz itirazlarımızı İl Seçim Kurulu’na taşıdık. Sandıkların değerlendirilmesi noktasında süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sadece İzmir’de değil, görüyorsunuz ki çoğu yerde kayma ya da geçersiz oy sayılma anlamında oy kayıpları var. Bu sadece AK Parti olarak değil, bütün partiler için geçerli, sandığa ne girdiyse o çıksın. Seçim sonucu değişir ya da değişmez sandıkta kaç oyumuz var ise o çıksın. Biz hukukla mücadelemizi, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Şu an da itirazlar İl Seçim Kurulu’ndan, sonuç alınmaması takdirde bir sonraki adım Yüksek Seçim Kurulu olacak. Bu hakkı her parti gibi biz de kullanıyoruz. Tek amacımız, vatandaşımızın verdiği tek oy bile zayi olmasın" dedi.