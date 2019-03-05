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İzmir'de İYİ Parti'den istifalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

Dikili İlçe Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa ederek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayını destekleme kararı aldı

İZMİR (AA) - İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, bazı yönetim kurulu üyeleriyle partisinden istifa ettiklerini ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini bildirdi.

Aktup, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ile ilçe yönetiminden 10 kişinin istifa ettiğini belirtti.

İstifa edenler arasında Dikili Gençlik Kolları Başkanı Ali Can Kalaycıoğlu'nun da bulunduğunu aktaran Aktup, "Bize verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı istifa kararı aldık. Benimle 8 ilçe yönetim kurulu üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı İYİ Parti'den istifa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aktup, açıklamasında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın MHP'li Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı'ya destek vereceklerini kaydetti.

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cumhur ittifakı destek Dikili istifa İYİ parti

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