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İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 19:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, ilçe yönetim kurulu üyelerinden sekiz kişi ve gençlik kolları başkanı düzenledikleri basın toplantısı ile parti üyeliğinden istifa ederek Cumhur İttifakı’na destek verdiklerini açıkladı.İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, CHP’li Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz’ün seçim çalışmalarında kendisini baypas ederek, parti sekreteri ile sahaya indiğini öne sürdü.

İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, ilçe yönetim kurulu üyelerinden sekiz kişi ve gençlik kolları başkanı düzenledikleri basın toplantısı ile parti üyeliğinden istifa ederek Cumhur İttifakı’na destek verdiklerini açıkladı.

İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, CHP’li Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz’ün seçim çalışmalarında kendisini baypas ederek, parti sekreteri ile sahaya indiğini öne sürdü. Aktuğ "Ben tüm basın mensupları önünde söylüyorum ki; şu an İYİ Parti’nin Dikili’de ilçe başkanlığı görevini sürdüren kişi benim. Ben hala ilçe başkanıyım ama bu saatten sonra istifa ediyorum. İyi Parti’nin adını yanlış kullandılar” dedi.

Aktuğ, "Yüreğimde vatan, bayrak sevgisiyle kurucu ilçe başkanı olduğum İYİ Parti Dikili İlçe Teşkilatı’ndan gelinen noktada istifa etmiş bulunmaktayım. Bu istifanın gerçek nedeni halkıma olan bağlılığımdır. Halkımız Dikili’de huzur, birliktelik ve dayanışma isterken benim bu istemlere duyarsız kalmam olanaksızdır. Bu nedenle Dikili’nin beş yıllık geleceğinin belirleneceği yerel seçimler öncesi kurucu ilçe başkanı olduğum İyi Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Vatandaşına sırtını dönen, ilçeye hizmet yerine sorun getireceğine inandığım kişilere prim vermemek için istifa ediyorum” diye konuştu.

Cumhur İttifakı adayına destek
İstifa dilekçesini kamuoyu ile paylaşan İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Altuğ, "Bu saatten sonra şahsım adına 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı’yı destekleyeceğim. Bu uğurda çok bedeller ödedim. Bunun kıymetini bilmeyen bir partinin yanında olmam artık mümkün değil. Belediyenin borcunun nasıl ödeyeceklerini dile getirsinler. Bu vebalın altında belediye başkan adayının da payı var. Dikili’nin geleceği için Sema Akıncı’yı destekliyorum. Benim başka bir beklentim yok” dedi.

Altan Aktup ile birlikte ilçe yönetim kurulu üyelerinden sekiz kişi ve gençlik kolları başkanı düzenledikleri basın toplantısı ile parti üyeliğinden istifa ettiklerini bildirdi.

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