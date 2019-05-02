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İzmir'de 'iyilik koşusu'na rekor katılım bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

İZMİR, dünya çapında omurilik felcinin tedavisi için bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara destek sağlamak amacıyla koşulan Wings For Life World Run'a dördüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR, dünya çapında omurilik felcinin tedavisi için bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara destek sağlamak amacıyla koşulan Wings For Life World Run'a dördüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 5 Mayıs Pazar günü 6 kıtada 12 ülkede aynı anda başlayacak dev organizasyona İzmir'de rekor katılım beklendiği belirtildi. İyilik koşusunun tanıtım toplantısı tarihi hava gazı fabrikasında yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, organizasyonun araç sponsoru firmanın yöneticisi Serkan Özerbay ve milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı katıldı. Bu organizasyonla insanlara umut veren çalışmaların desteklendiğini belirten Dernek Başkanı Ramazan Baş, "Ben 1983 yılında deniz kazasında omurilik felçlisi oldum. Aradan yıllar geçti ama içimdeki umut hiç bitmedi" dedi. Dünyada milyonlarca omurilik felçlisi olduğunu söyleyen Baş, "Eğer onlara, 'Umudunuz bitti, artık iyileşmeyeceksiniz' deseniz çoğu ötenazi isteyecektir. Çünkü bir başkasına bağımlı yaşamak gerçekten çok zor. O nedenle biz umuda sarılıyoruz. En büyük umut da kök hücre. İyileşmenin olabileceğini gösteren çalışmalar var" diyerek organizasyon sayesinde omurilik felcine yönelik yapılacak çalışmalara fon oluşturulacağını dile getirdi. Tüm ülkenin bu projeye destek vermesi için sık sık çağrıda bulunmak gerektiğini dile getiren Baş, "Pazar günü bizim için çok heyecanlı bir gün olacak. 5 Mayıs bizim için bir umut günü olacak. 10 bine yakın katılım olmasını hedefliyoruz" dedi. Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, kendisinin de koşuda olacağını belirtip, "Bu organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum. Dünyanın birçok yerinde insanlar aynı amaç için farklı saatlerde aynı anda koşacaklar" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dördüncü kez bu organizasyona ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Soyer, "Bununla gurur duyuyoruz. Bu dünyanın en büyük iyilik organizasyonu. Bu sadece bir koşu değil, bilime katkı veren, tıbbın ilerlemesi yapılan bir iyilik hareketi. Tüm İzmir için bir gurur meselesi. Bunun parçası olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu yıl katılım ve bağış rekorları kıracağımıza inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden de yarışa katılım olacak. Başta genel sekreterimiz olmak üzere birçok bürokratımız, çalışanımız yarışa katılacak. Her kesimin destek vereceğine inanıyorum. 5 Mayıs sabahı İzmir için rekorların kırılacağı, umutların büyüyeceği bir gün olsun. Engelliler konusundaki farkındalığı büyütmek lazım. Engelleri birlikte aşacağız" dedi. 8 BİN 800 KATILIMCI İzmir'de geçen yıl 8 bin katılımcıyla koşulan Wings For Life World Run, bu yıl şimdiden 8 bin 800 katılımcıya ulaştı. Pazar günü katılımcı sayısının artmasıyla en an 10 bin kişinin iyilik için koşması bekleniyor. Lozan Meydanı'ndan saat 14.00'te başlayacak yarışa koşucular solo olarak veya tekerlekli sandalyeli katılımcıları çekerek katılacak. Koşu başladıktan 30 dakika sonra yola çıkacak yakalama aracına yakalananlar için yarış sona erecek.

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