İzmir’de jandarma, 9 günde 429 kaçak göçmen yakaladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, jandarmanın 17-26 Ağustos tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 429 kaçak göçmen yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 17-26 Ağustos tarihleri arasında Çeşme, Karaburun, Menderes, Urla, Seferihisar, Aliağa, Foça ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında olan toplam 429 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 112’sinin Suriye, 108’inin Irak, 62’sinin Filistin, 56’sının Orta Afrika Cumhuriyeti, 24’ünün Kongo, 22’sinin Afganistan, 15’inin Somali, 10’unun Angola ve geri kalanın ise Senegal, Fas, Nepal, Özbekistan, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Fildişi Sahilleri, Mısır, Mali, Meksika ve Küba uyruklu olduğu açıklandı. Ayrıca, operasyonlarda 2 zodyak bot ve 2 tekne motoru ile 10 can yeleği ele geçirildi.
Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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