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İzmir’de jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 544 personel, 158 ekiple Türkiye genelinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında denetime çıktı.

İzmir’de jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 544 personel, 158 ekiple Türkiye genelinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında denetime çıktı. Denetimlerde, 8 bin 200 şahsın sorgusu yapılarak çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.
Çeşitli kabahatlarden dolayı ise 33 kişiye 21 bin 255 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca ekipler, 698 işletmeyi denetleyerek 3 işletmeye 66 bin 224 TL ceza kesti.
Jandarma ekipleri, denetimler kapsamında yine 2 bin 375 aracın sorgusunu yaptı. 99 aracın sürücüsüne 93 bin 457 TL ceza kesilirken, 24 araç trafikten men edildi.

İzmir’de jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı

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