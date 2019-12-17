İzmir’de jandarma hırsızlık olayını aydınlattı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, değişik tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi tutulandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Edilen bilgiye göre, Yeni Şakran Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) ekipleri, değişik tarihlerde 5 adet tekne motoru, 1 adet traktör römorku ve 1 adet hırsızlık olayları sonrasında harekete geçti. Hırsızlık olayları üzerine ekipler, çevrede araştırmalar yapıp güvenlik kameralarını taradı.

Söz konusu tekne motoru hırsızlık olayıyla ilgili jandarma, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirilen kişilerin A.Ö., E.A. ve C.Y. isimli şahıslar olduğu ve bu şahısların ayrıca Torbalı ilçesinde tekne motoru hırsızlığına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri, inşattan hırsızlık ve römork hırsızlığını yaptığı iddia edilen şüpheli A.D.’yi gözaltına aldı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen A.D., Aliağa’da cumhuriyet savcılığın talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

