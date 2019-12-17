HABER

İzmir’de jandarma hırsızlık olayını aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, değişik tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi tutulandı, 1 kişi gözaltına alındı.Edilen bilgiye göre, Yeni Şakran Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) ekipleri, değişik tarihlerde 5 adet tekne motoru, 1 adet traktör römorku ve 1 adet hırsızlık olayları sonrasında harekete geçti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, değişik tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi tutulandı, 1 kişi gözaltına alındı.
Edilen bilgiye göre, Yeni Şakran Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) ekipleri, değişik tarihlerde 5 adet tekne motoru, 1 adet traktör römorku ve 1 adet hırsızlık olayları sonrasında harekete geçti. Hırsızlık olayları üzerine ekipler, çevrede araştırmalar yapıp güvenlik kameralarını taradı.
Söz konusu tekne motoru hırsızlık olayıyla ilgili jandarma, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirilen kişilerin A.Ö., E.A. ve C.Y. isimli şahıslar olduğu ve bu şahısların ayrıca Torbalı ilçesinde tekne motoru hırsızlığına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri, inşattan hırsızlık ve römork hırsızlığını yaptığı iddia edilen şüpheli A.D.’yi gözaltına aldı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen A.D., Aliağa’da cumhuriyet savcılığın talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Harç kararken, hayatını kaybettiHarç kararken, hayatını kaybetti
Batman’da şüpheli paket alarmıBatman’da şüpheli paket alarmı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Yağız Köksal’ın ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

Mert'in ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Mersin'de deprem

Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.