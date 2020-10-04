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  4. İzmir’de jandarma kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı

İzmir’de jandarma kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, M.D.U. isimli şahsa ait olan incir tarlasında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.O., A.B. ve I.K. isimli şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda; iki adet kazma, iki adet dedektör, iki adet dedektör kulaklığı ve 70 adet çeşitli metal, pişmiş toprak parçası ve sikke olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.
Öte yandan, şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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