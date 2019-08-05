İzmir'de jandarmadan huzur operasyonları

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, jandarmanın yaptığı huzur operasyonlarında, üzerinde sahte paralar çıkan bir kişi, gözaltına alındı. Ayrıca, 153 araç sürücüsüne 47 bin TL ceza kesildi.

İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde huzur operasyonları düzenledi. 108 personele 2 eğitimli köpeğin destek verdiği uygulamalarda, 5 bin 193 kişinin sorgusu yapıldı. Üzerinde sahte paralar çıkan bir kişi, gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 555 araç denetlendi. Hacizli olduğu belirlenen 4 otomobil, 39 tescilsiz ve 2 çalıntı motosiklet yakalanırken, 63 motosiklet trafikten men edildi. 153 araç sürücüsüne de 47 bin TL ceza kesildi.

