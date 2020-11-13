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İzmir’de jandarmadan huzur operasyonu

13.11.2020 18:39 | Son Güncelleme:
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İzmir’de jandarma ekipleri, Bornova, Foça ve Torbalı ilçelerinde huzur operasyonu gerçekleştirdi.

İzmir’de jandarma ekipleri, Bornova, Foça ve Torbalı ilçelerinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, 54 mahallede uygulama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin denetlenmesi, adli makamlarca aranan kişilerin yakalanması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 3 ilçe, 54 mahallede uygulama yaptı. Huzur operasyonuna 30 asayiş, 5 istihbarat, 4 komando, 15 trafik timi ile narkotik ve bomba arama köpekleri de katıldı.

Bornova’da kumar oynayanlara ceza yağdı
Jandarma tarafından Bornova ilçesinde gerçekleşen uygulamalarda, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 38 kişi gözaltına alındı ve 7 bin 250 kumar materyaline el kondu. Kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen 2 depo ve 2 derneğin mührünü bozan 4 kişi yakalandı. Ayrıca Covid-19 tedbirlerine uymayan, kumar oynayan, kapalı alanda tütün mamulleri tüketen kişilere de toplam 417 bin 264 lira para cezası kesildi.

Foça ve Torbalı’da da denetimler yapıldı
Foça’da jandarma ekipleri, huzur operasyonu kapsamında bin 575 kişi, 707 araç, 63 lokanta, kahvehane ve pazar yerini denetledi. Denetim sonucu, 6 araç ve 21 sürücü trafikten men edildi; 36 sürücüye 50 bin 314 lira ceza kesildi. Ayrıca, Foça’da Covid-19 karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişilere de 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı. Torbalı’da gerçekleştirilen uygulamalarda da, bin 315 kişi, 610 araç, 40 lokanta ve kahvehane denetlendi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanırken trafik, sosyal mesafe gibi kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de 15 bin 729 lira para cezası kesildi.

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