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İzmir’de jandarmadan huzur operasyonu: 15 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği huzur ve güven operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 15 kişiyi yakaladı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 891 personel ve 214 tim/unsur ile eş zamanlı huzur operasyonu yaptı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği huzur ve güven operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 15 kişiyi yakaladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 891 personel ve 214 tim/unsur ile eş zamanlı huzur operasyonu yaptı. Ekipler, okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi, tek dal sigara ve dilencilik kontrolleri yaptı. Yapılan kontrollerde, 6 bin 506 şahıs sorgulanırken, 8’i yoklama/bakaya kaçağı olmak üzere hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 şahıs yakalandı. Öte yandan uygulamalarda, 858 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, bir iş yerine 522 TL idari para cezası, 55 araca toplam 36 bin 604 TL trafik cezası uygulandı.

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