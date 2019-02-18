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İzmir'de jandarmadan 'huzur uygulaması'

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması için jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.  İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla operasyon düzenledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması için jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.
İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla operasyon düzenledi. 'Huzur operasyonu'nda, 8 bin 462 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 41 kişi de yakalandı. Uygulama kapsamında, 4 bin 537 araç ile 439 işletme kontrol edildi, 28 araç trafikten men edilirken, 5 iş yeriyle ilgili cezai işlem uygulandı. Eksikleri olan araçlar için sürücülerine, toplam 55 bin 948 liralık para cezası kesildi.

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