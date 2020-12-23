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İzmir’de jandarmadan öğrencilere ’uzaktan’ trafik eğitimi

23.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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İzmir’de jandarma ekipleri, önceden belirlenmiş okulların öğrencilerine verdikleri trafik eğitimlerini EBA/ZOOM uygulaması üzerinden vermeye başladı.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, pandemi öncesinde öğrencilere verdikleri yüz yüze trafik eğitimlerini, korona virüs nedeniyle ’uzaktan’ vermeye başladı.

İzmir’de jandarma ekipleri, önceden belirlenmiş okulların öğrencilerine verdikleri trafik eğitimlerini EBA/ZOOM uygulaması üzerinden vermeye başladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, pandemi öncesinde öğrencilere verdikleri yüz yüze trafik eğitimlerini, korona virüs nedeniyle ’uzaktan’ vermeye başladı. Önceden belirlenen okul öğrencilerine EBA/ZOOM uygulaması üzerinden eğitim veren personeller, öğrencilere trafiği ve trafik kurallarını tanıtırken, görsel desteklerle de öğrencilere ders verdi.
2020 - 2021 yılı eğitim öğretim döneminde, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak yüz yüze verilmesi planlanan trafik eğitimleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, EBA/ZOOM uygulaması üzerinden icra edilirken, İzmir’de 7-11 yaş grubu toplam 236 öğrencinin trafik eğitiminden faydalandığı öğrenildi.

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