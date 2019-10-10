İzmir’de jandarmadan sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Buca ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 643 şişe sahte içki ve 267 paket markasız doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Öte yandan, bir başka operasyonda da 1 kilo 624 gram kubar esrara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ilçesi Kavaçık Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki imal edildiği, içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine araştırma başlattı. Sahte içki ürettiği ve şişelediği tespit edilen M.A.Ö. eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Baskında; 643 şişe alkollü içki, 267 paket markasız doldurulmuş makaron sigara, 10 kutu boş makaron, 3 kilo 450 gram tütün ve 135 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Öte yandan, İzmir İl Jandarma komutanlığına bağlı Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, samanlık ve hayvan ağılı olarak kullanılan yerde uyuşturucu ihbarı üzerine aramalar yaptı. Aramada, 1 kilo 624 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli K.Ç. ile eşi Z.Ç., kendilerine ait araçla Denizli’nin Buldan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.



