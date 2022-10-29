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İzmir’de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

29.10.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin üst aramasında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 661 adet bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim tarihinde şüpheliyi yakalamak için fiziki takip başlattı.

F.K. adlı şüpheliyi durduran ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 661 adet bronz ve gümüş sikke ele geçirdi.

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli F.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

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