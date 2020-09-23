HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 15 kilo esrar ele geçirildi

İzmir’de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 15 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

İzmir’de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri ele geçirildi, operasyonlarla ilgili 27 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor.

İzmir’de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 15 kilo esrar ele geçirildi

İzmir’de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri ele geçirildi, operasyonlarla ilgili 27 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 9-23 Eylül 2020 tarihleri arasında Beydağ, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu operasyonları yaptı. Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonlarda 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklamaGülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Berkin Elvan davasında kritik gelişme! Mütalaasını açıklamak üzere dosya savcıya gönderildi
Berkin Elvan davasında kritik gelişme!
İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Böyle kurtarıldı
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.