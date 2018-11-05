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İzmir’de Japon Manga Atölyesi

05.11.2018 20:41 | Son Güncelleme

Japon çizgi filmlerinin (anime) büyük gözlü ve uzun bacaklı kahramanları 1990’lı yıllardan itibaren Türk izleyicinin kalbini fethetmeye başladı. Ardından Japon çizgi romanı mangaya merak arttı

İzmir’de Japon Manga Atölyesi

Türkiye’de çizgi roman yıllarca çocukların kulaklarının çekilmesine neden olsa da hayatımızdan hiç eksik olmadı. İlk çizgi romanlar, genellikle Batı’dan çevrilen kahramanların hikayelerini anlatıyordu. Hollywood’da bu kahramanlarla ilgili çekilen filmler, Türk sinemalarında da ilgiyle izleniyordu.

Fakat 1990’lı yıllarda Japon çizgi filmlerinin (anime) büyük gözlü ve uzun bacaklı kahramanları Türk izleyicinin kalbini fethetmeye başladı. Ardından Japon çizgi romanı mangaya merak arttı. Şimdi artık Türk manga çizerlerinden (mangaka) bahsetmek mümkün.

Katılımcıların çoğu 15 yaş altı

Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği’nin (JİKAD) 3-4 Kasım’da düzenlediği manga atölyesine de büyük ilgi vardı. Üç yıldır Türkiye’de yaşayan Japon mangaka Raku İchikava, manga terminolojisi, hikaye kurgulama, karakter oluşturma, resimli anlatım teknikleri, sayfa kareleme, replik yerleştirme gibi konularda bir seminer verdi.

Atölyenin ikinci gününde, sıra uygulamadaydı. Manga meraklıları Raku İchikava ile birlikte, bir konu üzerine proje oluşturarak taslak çalışmalar yaptı. Atölyeye katılanların büyük bir çoğunluğu 15 yaş altı gruptandı. İçlerinde sırf bu atölyeye katılmak için çevre illerden gelenler de vardı.

VOA Türkçe'ye konuşan 14 yaşındaki Pelin Melisa Savaşoğlu, üç yıldır mangayla ilgilendiğini söyledi. Manga çizmeyi ağırlıkla internetten öğrendiğini belirten Savaşoğlu, arkadaşları arasında da mangaya ilginin yoğun olduğunu belirtti: “Japon efsanelerindeki iblis türlerini seviyorum. Kahramanların kıyafetlerini seviyorum. Japon yapımcıların oyunlarını seviyorum”

Japon çizgi filmlerinin etkisi

Katılımcılardan biri de Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Balcı idi. Balcı, manga merakının 1990’lı yıllarda Türk televizyonlarında yayınlanan Sailor Moon, Şeker Kız Candy gibi Japon animelerle başladığını söyledi: “Animeleri sevdiğim için onlarla ilgileniyordum. Bunların nasıl çizildiğini öğrenmek istedim. İnternet sitelerinden çizim teknikleri konusunda bilgiler aldım. Kendi çapımda çizmeye başladım. Bir iki sene kadar çizimler yaptım. O çizimleri hala saklıyorum”.

Atölyeyi yöneten Raku İchikava da bir Sailor Moon hayranı. Daha beş yaşındayken izlemeye başladığı bu anime, onun manga macerasının da başlangıcı olmuş: “Japonya’nın her tarafında manga var. Aslında modern manga kültürümüz İkinci Dünya Savaşı sonrasında başladı. O günün çocukları artık büyüdü ama hala manga okuyorlar. Japonya’da büyüklere yönelik mangalar daha çok edebiyat eserleri gibi. Ama çocuklara yönelik mangalar da var. İnsanlığı, iyiliği anlatıyorlar”.

İchikava kendi kendine başladığı manga çizerliğini şimdi Türkiye’de sürdürüyor. Türkiye konulu bir manga kitabı Japonya’da yayınlanmış. Bugünlerde Türkiye tarihini araştırıyor ve tarihi bir manga kitabı çizmeyi planlıyor. İchikava, Türkiye’de mangaya olan ilginin kendi beklediğinden daha fazla olduğunu söylüyor.

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FAYDASI.. VARSADA... İZMİRDE.. OLMASI.. GÜZEL..
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