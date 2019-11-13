İzmir’de Jeotermal İhalelerine Tepki

Mithap, “İlanda belirtilen alanlar, Ege Bölgesi’nin verimli tarım alanlarının bulunduğu veya etki alanında kalacak sahalardır. Bu alanların ihaleye çıkarılması bölgede yaşayanlar ve üreticiler arasında büyük bir panik ve endişeye yol açmıştır. Söz konusu arama ve işletme faaliyetinin, Ege Bölgesi’nin geleneksel tarım ürünleri olarak bilinen ve büyük oranda ihraç edilen incir, üzüm, zeytin, kestane gibi birçok ürünün geleceğini tehlikeye atacağı açıkça ortadadır” diye konuştu.

İzmir’de 14 Kasım’da 33 ayrı jeotermal sahası için yapılacak ihaleler, düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Ege Kültür ve Çevre Platformu’nun (EGEÇEP) öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına İzmir Barosu, TMMOB İzmir İl Koordinasyonu, İzmir Tabip Odası, CHP İl Tarım Komisyonu ve ihaleden etkilenecek olan ilçelerdeki çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

“İhalelerin iptalini istiyoruz”

Sık sık “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganının atıldığı basın açıklamasında yapılacak olan ihalelerin bilimsel dayanaktan uzak olduğu, maliyet hesabının rasyonel olmadığı, mevcut mevzuata aykırı olduğu görüşü dile getirildi.

Aydın ve Manisa’da jeotermal enerji santralleri için mahkemelerce verilen iptal kararlarının dikkate alınmadığını belirten Mithap sözlerini şöyle sürdürdü: “Zeytincilik, tarım ve hayvancılık faaliyeti sürdürülen bu bölgelerde jeotermal kaynak sahası arama ve işletme amaçlı yatırım planlamasının anayasa ve uluslararası mevzuatla korunan yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, çevre haklarının ihlali niteliğindeki bu idari tasarrufun hukuk devleti ilkesine ve kamu yararına aykırı olması nedenlerinden dolayı yapılacak olan bu ihalenin iptalini istiyoruz.”

“Belediyeler davalara müdahil olmalı”

“İzmir halkını çiftçilerimizi, turizmcilerimizi ve tüm duyarlı kesimleri İzmir’in büyük bölümünde telafisi olanaksız zararlar doğuracağı açıkça bilinen jeotermallere karşı çıkmaya ve bu ihalenin iptalini istemeye çağırıyoruz” diyen Mithap, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve ilçe belediyelerini de açılacak davalara müdahil olmaya çağırdı. Mithap, ihalelerin iptali için her türlü hukuki yollara başvurulacağını da sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına katılan kuruluşlar, ihalenin yapılacağı 14 Kasım günü toplu olarak ihalenin iptali için dilekçe vereceklerini duyurdu.

