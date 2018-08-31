İzmir'de jeotermal sondajına tepki

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde özel bir firma tarafından yapılacak jeotermal sondajı öncesinde yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri önlem aldı.

Alınan bilgiye göre, Başköy mahallesinde sondaj çalışması yapacak şirket yetkilileri ile görüşme yaptığı iddia edilen H.A, mahalle sakinleriyle önceki gün tartıştı. Tartışmanın ardından H.A. ile E.E. arasında çıkan kavgada H.A, E.E'yi bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan E.E'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. H.A. ise saklandığı yerde gözaltına alındı.

Öte yandan, şirket yetkililerin mahallelilerle bugün yapacağı görüşme öncesinde jandarma ekiplerinin tedbir aldığı, şirket yetkililerinin ise gerginlik nedeniyle programını ertelediği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin mahalleye gelmesinin ardından, mahalle sakinleri oturma eylemi yaptı.

