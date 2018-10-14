İzmir’de Kaçak Göçmen Dolu Kamyon Devrildi: 22 Ölü

Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon, İzmir’in Menderes ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kamyonun ters döndüğü kazada, enkazın altında kalan 22 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 13 kişi yaralandı. Menderes sahilinden Yunanistan’ın Samos adasına geçmeyi planladığı belirtilen göçmenlere ait lastik botlar, kaza sonrasında etrafa saçıldı.
Kaza sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İnsan kaçakçılarıyla anlaştıkları öğrenilen göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon virajda kontrolden çıkarak Değirmençayı Deresi yatağına düştü. Göçmenlerin bazıları kamyonun altında kaldı, bazıları etrafa savruldu.
Yaralıların çoğu çocuk
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri 22 kişinin öldüğünü belirledi. Bazıları ağır olan yaralılar hastanelere sevk edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9'unun çocuk 2'sinin ise yetişkin olduğu öğrenildi. Vücudunda kırıkların olduğu öğrenilen yaralı çocukların, DEÜ Çocuk Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor. DEÜ Yetişkin Acil Servisi'nde ise biri kadın iki göçmenin olduğu öğrenildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralılardan birinin hamile olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.
Sürücünün suç kaydı var
Kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu da inceleme sonrası ortaya çıktı. Sürücünün kamyon kullanabilmek için gerekli 'C sınıfı' ehliyeti yerine de otomobil kullanabildiği 'B sınıfı' ehliyeti olduğu belirlendi.
Kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, olay yerinden aracıyla geçerken, yol kenarında yaralı birini gördüğünü söyledi. Eker, "Ben sabah saatlerinde, Konak'a doğru gidiyordum. Köprü üzerinden geçerken, yol kenarında biri, aracımı durdurmak istedi; ama ben durmadım önce. Sonra az ileride durdum. Camı açtım, 'Kaza yaptım, yaralıyım. Beni Yeşilyurt'taki hastaneye götür' dedi. Ben de o yöne değil; Tepecik'teki hastaneye götüreyim, dedim. Kabul etmedi. Sonra 'İleride polis var, istersen onlara söyleyelim; aracı çekerler, mağdur olmasın' dedim. 'Tek yaralı benim, beni ileride bir taksiye bindir' dedi. Ben de Karabağlar'da taksiye bindirdim. Yaralı durumdaydı, kendisi aracın şoförüymüş. 'Tekim' dediği için ben de kaza yerine bakmadım" dedi.
Yunanistan’a gideceklerdi
İlk belirlemelere göre, Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları öğrenildi.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün tedavisinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
8 Ekim’de de İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmeni taşıyan bir gemi batmıştı. Boğularak ölen dokuzunun cesedi bulunmuş, diğerleri kaybolmuştu.
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