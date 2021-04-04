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  4. İzmir’de kaçak göçmen operasyonunda 3 tutuklama

İzmir’de kaçak göçmen operasyonunda 3 tutuklama

04.04.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 109 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ile başta FETÖ terör örgütü olmak üzere diğer terör örgütleri ile düzensiz göçmenlerin deniz yolu ile İtalya’ya gidişlerini organize edenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Urla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir teknenin olduğu tespit edildi.

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İzmir’in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 109 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ile başta FETÖ terör örgütü olmak üzere diğer terör örgütleri ile düzensiz göçmenlerin deniz yolu ile İtalya’ya gidişlerini organize edenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Urla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir teknenin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Nisan saat 00.30’da tekneye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen 109 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yasa dışı geçişi sağladıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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