İzmir'de kaçak içki operasyonu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda bin 988 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kentteki pasajda bulunan depolara baskın yaptı. Depoların birinde 506 adet bandrolsüz üretilmiş, 36 adet ise sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Diğer depoda yapılan aramada ise çeşitli markalarda bin 446 adet kaçak içki tespit edildi. Operasyonda toplam bin 988 şişe kaçak içkiye el konuldu.

Ayrıca depolarda yapılan aramada toplamda 24 paket puro, 177 paket çeşitli markalarda yabancı bandrollü ve bandrolsüz sigara, 69 paket çeşitli marka pipo tütünü ile 15 paket ilaç olduğu değerlendirilen jel ve tablet cinsi kaçak eşya yakalandı. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değerinin 225 bin lira olduğu belirtidi.

ANKARA, (DHA)

