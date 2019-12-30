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  4. İzmir’de kaçak içki operasyonu

İzmir’de kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak içki üretimi yapan adreslere yönelik baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan yeni yıl ile beraber merdiven altı tabir edilen, sağlıksız ortamlarda kurulan imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisine üzerine operasyon yaptı.

İzmir’de kaçak içki operasyonu

İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak içki üretimi yapan adreslere yönelik baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşan yeni yıl ile beraber merdiven altı tabir edilen, sağlıksız ortamlarda kurulan imalathanelerde üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisine üzerine operasyon yaptı. KOM Şube Müdürlüğü, Menderes İlçe Jandarma komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı ve Narkotik Köpek Timi ekiplerince Gümüldür Mahallesi’nde ikamet eden E.E., A.S., O.I., ,A.T ve Ş.G isimli şahısların kaçak içki üretip sattığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine operasyon yapıldı. Yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış; 92 litre rakı, 103 litre votka, 8 litre viski ve 10 litre etil alkol olmak üzere toplam 213 litre kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca iki adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 25 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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