HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de kaçak içki operasyonu

İzmir’de kaçak içki operasyonu

29.11.2020 10:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de kaçak içki operasyonu

İzmir’in Dikili ilçesinde 462 litre kaçak alkollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi kapsamında İzmir genelinde sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İzmir’in Dikili ilçesinde 462 litre kaçak alkollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi kapsamında İzmir genelinde sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde S.G.’nin alkollü içki imal ederek piyasaya sürdüğü tespit edildi. Dikili Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada 462 litre kaçak alkollü içki, 40 litre etil alkol, 1 adet damıtma cihazı, 1 adet arıtma cihazı ve alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G.’nin adli işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüs tanısı için yeni sistemTürkiye'de geliştirildi! Koronavirüs tanısı için yeni sistem
Sosyal medya karıştı: Maradona yerine Madonna’yı öldürdüler Sosyal medya karıştı: Maradona yerine Madonna’yı öldürdüler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşür

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Yüksekova'da kar yağışı! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Güne böyle uyandılar! 10 santimetreye ulaştı

Yasağa rağmen yolda halay çektiler

Yasağa rağmen yolda halay çektiler

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Çataklı'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüs tanısı için yeni sistem, üretime hazır

Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüs tanısı için yeni sistem

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.