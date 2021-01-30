HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

İzmir’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

30.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

İzmir Menderes’te jandarma ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucu Menderes ilçesinde bulunan iki ayrı adreste, kaçak alkolle içki üretimi ve uyuşturucu satışı yapıldığı duyumu alındı.

İzmir Menderes’te jandarma ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucu Menderes ilçesinde bulunan iki ayrı adreste, kaçak alkolle içki üretimi ve uyuşturucu satışı yapıldığı duyumu alındı. Jandarma ekiplerince her iki adreste yapılan aramada, 40 litre etil alkol, 14 litre kaçak votka, 30 litre kaçak rakı, 10 litre kaçak viski ve 200 gr bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanırken, şiddete uğradığı tespit edilen bir kadın mağdur da 6284 sayılı kanun kapsamındaki işlem sonrası Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) gönderildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklamasıDikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından koronavirüste 'yeni pik' uyarısı

Koronavirüste 'yeni pik' uyarısı! Tarih de verdi

Prof. Dr. Ünal'dan korkutan sözler: Vakaları düşürelim ki Türkiye'ye özgü mutasyon ortaya çıkmasın

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Boğaziçi'nde yere serilen Kabe fotoğrafı... İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Yere serilen Kabe fotoğrafı tepki çekmişti

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir

Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

İnceleme başlatılmıştı: WhatsApp'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.