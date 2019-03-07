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İzmir'de kaçak mazot operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 84 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak mazot operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 84 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'daki işyerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adresteki işyerine operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 84 bin litre kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili V.Ş. (52) ve N.Ü. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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İzmir'de kaçak mazot operasyonuİzmir'de kaçak mazot operasyonuİzmir'de kaçak mazot operasyonu

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