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İzmir’de kaçak olduğu iddia edilen 7 ev yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 18:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için yıkım kararı çıkarken, bölgeye sevk edilen ekipler evlerin yıkımına başladı.Aliağa Çaltılıdere Köstem Koy’da orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için alınan yıkım kararının ardından mahkeme kararıyla tahliye başladı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için yıkım kararı çıkarken, bölgeye sevk edilen ekipler evlerin yıkımına başladı.
Aliağa Çaltılıdere Köstem Koy’da orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için alınan yıkım kararının ardından mahkeme kararıyla tahliye başladı. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla 2 ay önce tanınan sürenin dolmasıyla birlikte yıkım için ekipler bölgeye geldi. Bölgeye jandarma ekipleri de tedbir amacıyla sevk edildi. Bazı vatandaşlar yıkıma ve tahliyeye tepki gösterdi. Kararın ardından ekipler bölgede yıkıma başlarken, hazır bekletilen sağlık ekipleri fenalaşarak bayılan bir ev sahibine müdahale etti.
Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "Biz yapı kayıt belgeleri iptal edilen yerler için ilgili belediye birimleri ve savcılığa yıkım için irtibatta bulunuyoruz. Bu alanda da eğer yıkım gerçekleşmişse yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir" dedi.

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