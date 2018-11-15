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İzmir'de kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

Operasyonda, 747 bin 600 adet doldurulmuş kaçak sigara ile 25 bin makaron ve yaklaşık 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 747 bin 600 adet doldurulmuş kaçak sigara ile 25 bin makaron ve yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün ve Alkol Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, koliler halinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış 747 bin 600 adet doldurulmuş kaçak sigara, 25 bin doldurulmaya hazır makaron ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler, iş yerinde bulunan V.V'yi gözaltına aldı.

Depoyu kiralayan M.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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