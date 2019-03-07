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İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon: 46 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, kaçak olarak kurdukları fabrikada silah ve mühimmat imalatı yaparak kargo şirketleri üzerinden satış yapan 46 şüpheli yakalandı.

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon: 46 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kaçak olarak kurdukları fabrikada silah ve mühimmat imalatı yaparak kargo şirketleri üzerinden satış yapan 46 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak olarak kurulan fabrikada silah ve mühimmat imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen silah fabrikasına helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 87 ruhsatsız tabanca, 120 tabanca sürgüsü, 1500 tabanca gövdesi, 350 tabanca yayı, 500 yiv setli namlu, 12 silah kalıbı, imalatta kullanılan 10 makine, binlerce ufak metal veya plastik silah parçası, yüzlerce muhtelif çaplarda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheliden 46'sı İzmir, Manisa, Aydın, Konya ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin Buca'da kaçak olarak silah fabrikası kurdukları, bu fabrikada özel kalıplarla ürettikleri silah ve mühimmatları kargo şirketleri üzerinden sahte gönderici isimleriyle sattıkları belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede ise şüphelilerin bilinen bir silah markasına ait silahları birebir ürettikleri de tespit edildi. Fabrikada üretilen ve satışı yapılan silahların faili meçhul olaylarda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla emniyet birimleri fabrikadaki silah kalıplarına da el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon: 46 gözaltıİzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon: 46 gözaltıİzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon: 46 gözaltıİzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon: 46 gözaltı

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